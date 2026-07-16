Азербайджан впервые выступит на молодежном чемпионате мира по скалолазанию

Молодежная сборная Азербайджана впервые в истории примет участие в чемпионате мира по спортивному скалолазанию.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию альпинизма Азербайджана, соревнования пройдут с 18 по 25 июля в итальянском Арко на арене Rock Master Climbing Stadium.

Молодежный чемпионат мира считается одним из самых престижных международных турниров для молодых спортсменов. Медали будут разыграны в возрастных категориях U-17 и U-19 в дисциплинах боулдеринг, трудность (Lead) и скорость (Speed).

Ожидается, что в мировом первенстве примут участие около 650 спортсменов из примерно 60 стран мира.