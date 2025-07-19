Двалишвили: "Я единственный американский чемпион UFC"

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили опроверг утверждение о том, что в организации нет ни одного американского чемпиона среди мужчин.

Как передает İdman.biz, выступая на церемонии вручения премий ESPY в Голливуде, он напомнил, что обладает гражданством США и выразил готовность принять участие в турнире, который UFC планирует провести у Белого дома в 2026 году.

"Конечно, я буду драться в Белом доме. Я единственный американский чемпион UFC на данный момент. Я не американец по происхождению, но у меня есть американское гражданство", — заявил Двалишвили журналистам.

Напомним, грузинский боец недавно был признан "Бойцом года" по версии премии ESPY, опередив в голосовании Ислама Махачева, Дрикуса Дю Плесси и Кайлу Харрисон. До конца 2025 года он планирует провести первую защиту титула — вероятным соперником станет четвертый номер дивизиона, американец Кори Сэндхаген.

Напомним, что грузинский боец был почетным гостем на турнире UFC в Баку.

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