Президент UFC показал лицо Мераба Двалишвили после боя - ФОТО
7 Декабря 2025
RU

Президент UFC показал лицо Мераба Двалишвили после боя - ФОТО

MMA
Новости
7 Декабря 2025 18:09
25
Президент UFC показал лицо Мераба Двалишвили после боя - ФОТО

Президент UFC Дэйн Уайт опубликовал в социальных сетях фотографию Мераба Двалишвили после тяжелейшего пятираундового поединка против Петра Яна на турнире UFC 323, передает İdman.Biz.

Снимок, сделанный сразу после боя, демонстрирует последствия жесткого противостояния, в котором грузинскому бойцу пришлось выдержать мощное давление со стороны россиянина.

Реванш между Яном и Двалишвили стал главным событием турнира, прошедшего в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 декабря. На этот раз россиянин взял убедительный реванш, победив соперника единогласным решением судей и вернув себе чемпионский пояс в легчайшем весе.

Первая их встреча состоялась весной 2023 года и тогда завершилась победой Двалишвили. Теперь же счет в противостоянии сравнялся, а обсуждение возможной трилогии уже набирает обороты.

İdman.Biz

Тэги:

