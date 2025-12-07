Президент UFC показал лицо Мераба Двалишвили после боя - ФОТО

Президент UFC Дэйн Уайт опубликовал в социальных сетях фотографию Мераба Двалишвили после тяжелейшего пятираундового поединка против Петра Яна на турнире UFC 323, передает İdman.Biz.

Снимок, сделанный сразу после боя, демонстрирует последствия жесткого противостояния, в котором грузинскому бойцу пришлось выдержать мощное давление со стороны россиянина.

Реванш между Яном и Двалишвили стал главным событием турнира, прошедшего в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 декабря. На этот раз россиянин взял убедительный реванш, победив соперника единогласным решением судей и вернув себе чемпионский пояс в легчайшем весе.

Первая их встреча состоялась весной 2023 года и тогда завершилась победой Двалишвили. Теперь же счет в противостоянии сравнялся, а обсуждение возможной трилогии уже набирает обороты.

İdman.Biz