7 Декабря 2025
UFC объявил дату и соперника следующего боя Рафаэля Физиева - ФОТО

MMA
Новости
7 Декабря 2025 09:54
28
Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев узнал имя своего следующего соперника.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт UFC, легковес встретится с бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 325, который пройдет 1 февраля 2026 года в Сиднее. Поединок войдет в основной кард шоу.

Физиев занимает девятое место в рейтинге легкого дивизиона. Свой последний бой он провел 21 июня этого года в Баку, одержав победу над Игнасио Бахамондесом. Руффи в предыдущем поединке выступал в сентябре и потерпел досрочное поражение от Бенуа Сен-Дени.

İdman.Biz

