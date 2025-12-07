UFC объявил дату и соперника следующего боя Рафаэля Физиева - ФОТО

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев узнал имя своего следующего соперника.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт UFC, легковес встретится с бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 325, который пройдет 1 февраля 2026 года в Сиднее. Поединок войдет в основной кард шоу.

Физиев занимает девятое место в рейтинге легкого дивизиона. Свой последний бой он провел 21 июня этого года в Баку, одержав победу над Игнасио Бахамондесом. Руффи в предыдущем поединке выступал в сентябре и потерпел досрочное поражение от Бенуа Сен-Дени.

