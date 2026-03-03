3 Марта 2026
Двалишвили хочет трилогию с Яном

ММА
Новости
3 Марта 2026 07:09
15
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил о намерении провести третий поединок с действующим обладателем титула в категории до 61 кг Петром Яном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, 35-летний грузин подчеркнул, что их противостояние требует логичного завершения.

"Жду Петра Яна, поскольку наш третий бой имеет смысл. В нашем противостоянии счет 1-1. Я победил его в 2023 году, а он победил меня в 2025-м. Теперь у нас обоих есть время на подготовку, и я хочу бросить себе вызов, чтобы узнать, кто выиграет трилогию. Это того стоит, после этого боя мы двинемся дальше", - приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В профессиональной карьере в ММА Мераб одержал 21 победу, пять из которых были досрочными, и потерпел пять поражений.

İdman.Biz
