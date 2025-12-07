7 Декабря 2025
Назим Садыхов после поражения от Зиама: "Никто не сможет сломать мой дух и мою веру" - ВИДЕО

Назим Садыхов после поражения от Зиама: "Никто не сможет сломать мой дух и мою веру" - ВИДЕО

После поражения от французского бойца Фареса Зиама на турнире UFC 323 азербайджанский легковес Назим Садыхов записал откровенное видеообращение в соцсетях, в котором подробно объяснил свое состояние и поделился эмоциями после неудачного выступления, передает İdman.Biz.

Садыхов признал, что не смог показать даже части своего потенциала:

"Парни, салам алейкум. Это была ужасная работа. Я вообще не смог включиться сегодня. Не знаю почему. У меня нет никаких оправданий. У меня был отличный лагерь, отличная подготовка. Сгонка веса, разминка - все прошло идеально. До момента, пока не прозвенел гонг, я чувствовал себя прекрасно. Но просто не смог включиться сегодня".

Боец также поздравил своего соперника и отметил, что намерен вновь подняться наверх рейтингов. "Поздравляю Фареса и его команду. Цель остается прежней. Я вернусь. Буду подниматься шаг за шагом. Сейчас не время говорить, что я что-то заслуживаю. Мне нужно вернуться в зал и открыть новую версию себя", - сказал боец.

Садыхов подчеркнул, что считает свой выступление слабым и дал самую жесткую самооценку: "Я способен на гораздо большее. Сегодня была мусорная борьба, мусорный бокс, мусорный партер. Я знаю, что могу лучше, и я это покажу. Спасибо всем. Да здравствует Азербайджан. Да благословит Бог США"

Он неоднократно извинился перед фанатами и поблагодарил UFC за предоставленные возможности:

"Мне очень жаль. У меня нет оправданий. Спасибо UFC, спасибо Шону Шелби, Мику Мэйнарду, Дане, Хантеру. Вы дали мне то, что получают меньше 0,01% людей".

Садыхов признался, что был бы готов принять поражение в тяжелой зарубе, но особенно тяжело переживает собственную пассивность:

"Я бы предпочел бы драматичный бой взад-вперед, даже если бы меня вырубили, чем выйти туда и не быть способным сделать ничего. Я сам себе худший критик. Первое поражение за 7 лет. Это ужасно. Сердце разбито, внутри все горит".

При этом азербайджанский боец подчеркнул, что его вера и дух остаются непоколебимыми:

"Никто не сможет сломать мой дух и мою веру. Я благодарен за поддержку - моему Азербайджану, моему Бруклину, моей Америке. Я благословлен".

В завершение боец заявил, что его путь продолжается: "Я вернусь. Пусть " Черного волка" еще далеко не закончен. Мои стандарты остаются высокими. Вы увидите меня на вершине. Обещаю. Спасибо вам всем. Скоро увидимся".

Поражение от Зиама стало вторым в карьере Назима Садыхова, и он уже заявил, что намерен сделать выводы и вернуться в октагон сильнее.

İdman.Biz

