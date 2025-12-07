Петр Ян: "Мерабу нужно снова посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть"

Российский боец Петр Ян в шутливой манере отреагировал на предложение провести третий поединок с грузинским соперником Мерабом Двалишвили. Как сообщает İdman.Biz, комментарий прозвучал на пресс-конференции после UFC 323, где Ян победил своего оппонента единогласным решением судей и вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

"Трилогия? Думаю, Мерабу нужно посетить опять джакузи с мальчиками, отдохнуть, а там посмотрим", — сказал Ян, вызвав смех среди журналистов.

Поединок в Лас-Вегасе стал вторым в истории противостояния бойцов. В их первой встрече в 2023 году победу одержал Двалишвили. Однако на UFC 323 россиянин уверенно переиграл соперника в пятираундовом бою и продлил свою победную серию до четырех поединков.

На счету Петра Яна теперь 20 побед и пять поражений в профессиональной карьере. В UFC он одержал 12 побед, укрепив статус одного из ведущих бойцов легчайшего дивизиона.

İdman.Biz