Джон Джонс попросил UFC освободить его от контракта после непопадания на турнир в Белом доме

Американский боец Джон Джонс попросил UFC освободить его от контракта после публичных заявлений Даны Уайта и провала переговоров по бою у Белого дома.

"Всем привет. Я хочу прояснить ситуацию, потому что правда важна. Дана, ты горячо обсуждал мое отсутствие в карде у Белого дома, но давай честно: мы вели реальные переговоры. Я даже пошел на уступки, но мне предложили унизительно мало.

Да, у меня артрит тазобедренного сустава, но это не мешает мне драться. Получается, если бы я принял ту мизерную сумму, мое бедро резко стало бы "здоровым"? Это абсурд. На прошлой неделе я прошел терапию стволовыми клетками и сегодня должен был начать лагерь. Я готовился.

Сделки срываются, но врать публично — это неправильно. Обидно слышать, что я "завершил карьеру", когда еще в пятницу UFC пытался за бесценок вытащить меня на турнир.

Если организация действительно считает, что я закончил, прошу сегодня же освободить меня от контракта. Хватит манипуляций и игр. Спасибо настоящим фанатам.

Боунс, конец связи", — говорится в заявлении 38-летнего американца.

Ранее Уайт назвал чушью информацию о том, что UFC вел переговоры об участии Джонса в турнире. Также он подтвердил, что боец завершил карьеру. В профессиональных ММА у Джонса 30 боев, 28 побед, 1 поражение. Еще один бой признали несостоявшимся. Он бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях.