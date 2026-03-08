Макгрегор бросил вызов Оливейре после UFC 326: "Отшлепаю Чарли"

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу бразильского бойца Чарльза Оливейры над Максом Холлоуэем на турнире UFC 326.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец оставил короткий, но резонансный комментарий в социальной сети X.

"Если они хотят, то я отшлепаю Чарли", - написал Макгрегор, намекнув на возможный поединок с Оливейрой.

Напомним, бой между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем стал главным событием турнира UFC 326 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей - 50:45, 50:45, 50:45.

Благодаря этой победе Оливейра стал обладателем титула BMF. Теперь на его счету 37 побед и 11 поражений, а один бой признан несостоявшимся. У Холлоуэя — 27 побед и девять поражений в ММА.

Отметим, что ранее соперники уже встречались - в августе 2015 года Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде после того, как бразилец не смог продолжить бой из-за травмы пищевода.