8 Марта 2026
Макгрегор бросил вызов Оливейре после UFC 326: "Отшлепаю Чарли"

8 Марта 2026 16:31
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на победу бразильского бойца Чарльза Оливейры над Максом Холлоуэем на турнире UFC 326.

Как сообщает İdman.Biz, ирландский боец оставил короткий, но резонансный комментарий в социальной сети X.

"Если они хотят, то я отшлепаю Чарли", - написал Макгрегор, намекнув на возможный поединок с Оливейрой.

Напомним, бой между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем стал главным событием турнира UFC 326 в Лас-Вегасе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей - 50:45, 50:45, 50:45.

Благодаря этой победе Оливейра стал обладателем титула BMF. Теперь на его счету 37 побед и 11 поражений, а один бой признан несостоявшимся. У Холлоуэя — 27 побед и девять поражений в ММА.

Отметим, что ранее соперники уже встречались - в августе 2015 года Холлоуэй победил Оливейру техническим нокаутом в первом раунде после того, как бразилец не смог продолжить бой из-за травмы пищевода.

