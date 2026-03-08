Гарсия раскритиковал кард турнира UFC в Белом доме: "Заставь Америку гордиться этим дерьмом"

Чемпион WBC в полусреднем весе Райан Гарсия высказался о составе турнира UFC, который пройдет 14 июня в Белом доме.

Как сообщает İdman.Biz, американский боксер признался, что ожидал более звездный кард предстоящего события.

"Не буду лгать, я ожидал, что кард турнира в Белом доме будет интереснее. Им следовало бы поработать на полную, и вы считаете, что они это сделали? Я надеялся увидеть Джона Джонса, Коннора, Алекса Волкановски. Заставь Америку гордиться этим дерьмом", - написал Гарсия в социальных сетях.

Напомним, полный кард турнира UFC был объявлен во время события UFC 326, прошедшего в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Ранее сообщалось, что утверждением состава боев занимался лично президент США Дональд Трамп.