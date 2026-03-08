UFC объявил главный бой турнира в Белом доме

UFC официально объявил главный бой турнира, который пройдет 14 июня в Белом доме.

Как сообщает İdman.Biz, за чемпионский пояс в легком весе подерутся американец Джастин Гэтжи и испано-грузинский боец Илия Топурия. Об этом заявил глава промоушена Дана Уайт во время турнира UFC 326.

Ранее Топурия отказался от титула в легком весе из-за семейных обстоятельств. Вакантный пояс оспорили Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, и американец одержал победу единогласным решением судей.

В предыдущем поединке, который состоялся в июне 2025 года, Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. Испано-грузинский боец по-прежнему остается непобежденным и имеет рекорд 17 побед без поражений.

Полный кард участников турнира, начиная с главного боя:

1. Илия Топурия - Джастин Гэтжи (чемпионский бой в легком весе).

2. Алекс Перейра - Сириль Ган (бой за временный пояс в тяжелом весе).

3. Шон О'Мэлли - Айманн Захаби.

4. Маурисио Руффи - Майкл Чендлер.

5. Бо Никал - Кайл Дакас.

6. Диего Лопес - Стив Гарсия.