Назим Садыхов подерется с американцем, бой с которым сорвался два года назад

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов проведет следующий поединок 11 апреля на турнире UFC 327 в Майами, где его соперником станет американец МарКуэл Медерос. Предстоящий поединок заявлен в предварительном карде турнира.

Как передает İdman.Biz, эта афиша уже знакома любителям ММА. Впервые Садыхов и Медерос должны были встретиться еще 13 июля 2024 года на турнире UFC Fight Night в Денвере. Тогда Назим изначально готовился к бою с Крисом Данканом, однако тот выбыл, после чего ему нашли замену в лице Медероса. Но и эта встреча в итоге не состоялась, потому что сам Медерос снялся с турнира, а бой был отменен.

Для Садыхова это будет шанс вернуться на победный путь после неудачи в последнем выступлении. 6 декабря прошлого года на UFC 323 азербайджанец проиграл французу Фаресу Зиаму техническим нокаутом во втором раунде на отметке 4:59. Теперь у Назима появляется возможность начать новый отрезок карьеры с давно отложенного поединка, который спустя почти два года все же получил вторую жизнь.