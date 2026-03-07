7 Марта 2026
RU

Назим Садыхов подерется с американцем, бой с которым сорвался два года назад

ММА
Новости
7 Марта 2026 12:11
21
Назим Садыхов подерется с американцем, бой с которым сорвался два года назад

Азербайджанский боец UFC Назим Садыхов проведет следующий поединок 11 апреля на турнире UFC 327 в Майами, где его соперником станет американец МарКуэл Медерос. Предстоящий поединок заявлен в предварительном карде турнира.

Как передает İdman.Biz, эта афиша уже знакома любителям ММА. Впервые Садыхов и Медерос должны были встретиться еще 13 июля 2024 года на турнире UFC Fight Night в Денвере. Тогда Назим изначально готовился к бою с Крисом Данканом, однако тот выбыл, после чего ему нашли замену в лице Медероса. Но и эта встреча в итоге не состоялась, потому что сам Медерос снялся с турнира, а бой был отменен.

Для Садыхова это будет шанс вернуться на победный путь после неудачи в последнем выступлении. 6 декабря прошлого года на UFC 323 азербайджанец проиграл французу Фаресу Зиаму техническим нокаутом во втором раунде на отметке 4:59. Теперь у Назима появляется возможность начать новый отрезок карьеры с давно отложенного поединка, который спустя почти два года все же получил вторую жизнь.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский боец ММА проведет первую защиту титула на турнире UAE Warriors
6 Марта 23:15
ММА

Азербайджанский боец ММА проведет первую защиту титула на турнире UAE Warriors

Асаф Чопуров встретится с опытным австралийцем Рисом Маклареном

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Марта 13:13
ММА

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанскому бойцу приходится сейчас перестраивать всю подготовку к предстоящему турниру

Дана Уайт анонсировал возвращение UFC в Баку
6 Марта 11:59
ММА

Дана Уайт анонсировал возвращение UFC в Баку

Глава промоушена подтвердил планы по проведению второго турнира в Баку
Определились дата боя и соперник Тофика Мусаева в UFC
6 Марта 00:36
ММА

Определились дата боя и соперник Тофика Мусаева в UFC

Его будущий оппонент уже терпел поражение от представителя Азербайджана
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна
5 Марта 23:42
ММА

Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна

В своем профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед
Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца
5 Марта 00:40
ММА

Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца

Поединок планируется на турнире UFC в Лас-Вегасе

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ
4 Марта 16:13
Мировой футбол

Киран Триппьер бросил жену ради 21-летней звезды платных платформ - ФОТО

Защитник сборной Англии и "Ньюкасла" находится в процессе развода после разоблачения его романа с моделью для взрослых