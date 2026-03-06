Определились дата боя и соперник Тофика Мусаева в UFC

Стали известны время и оппонент азербайджанского бойца Тофика Мусаева в его следующем поединке под эгидой UFC.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал MMA Junkie, наш соотечественник выйдет в октагон 28 марта на турнире в Сиэтле (США). Его соперником станет чилиец Игнасио Бахамондес.

Бэкграунд бойцов:

Тофик Мусаев: 22 победы и 6 поражений. В своем последнем поединке в UFC уступил представителю Кыргызстана Мыктыбеку Оролбаю.

Игнасио Бахамондес: 17 побед и 6 поражений. Примечательно, что свой последний бой чилиец проиграл азербайджанскому бойцу — Рафаэлю Физиеву — единогласным решением судей.