6 Марта 2026
RU

Определились дата боя и соперник Тофика Мусаева в UFC

ММА
Новости
6 Марта 2026 00:36
21
Определились дата боя и соперник Тофика Мусаева в UFC

Стали известны время и оппонент азербайджанского бойца Тофика Мусаева в его следующем поединке под эгидой UFC.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на портал MMA Junkie, наш соотечественник выйдет в октагон 28 марта на турнире в Сиэтле (США). Его соперником станет чилиец Игнасио Бахамондес.

Бэкграунд бойцов:

Тофик Мусаев: 22 победы и 6 поражений. В своем последнем поединке в UFC уступил представителю Кыргызстана Мыктыбеку Оролбаю.

Игнасио Бахамондес: 17 побед и 6 поражений. Примечательно, что свой последний бой чилиец проиграл азербайджанскому бойцу — Рафаэлю Физиеву — единогласным решением судей.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна
5 Марта 23:42
ММА

Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна

В своем профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед
Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца
5 Марта 00:40
ММА

Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца

Поединок планируется на турнире UFC в Лас-Вегасе

Три варианта для перезагрузки: кто может стать следующим соперником Рафаэля Физиева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Марта 17:26
ММА

Три варианта для перезагрузки: кто может стать следующим соперником Рафаэля Физиева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Среди трех возможных соперников азербайджанского бойца есть тот, с которым он уже дрался
Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой в UFC
3 Марта 20:24
ММА

Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой в UFC

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года
Двалишвили хочет трилогию с Яном
3 Марта 07:09
ММА

Двалишвили хочет трилогию с Яном

Грузинский боец заявил, что третий бой с россиянином имеет смысл

Топурия хочет боя с Макгрегором
3 Марта 01:45
ММА

Топурия хочет боя с Макгрегором

Чемпион UFC заявил о желании встретиться с ирландцем в октагоне

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель
3 Марта 11:15
Мировой футбол

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель

Мадридский гранд пересмотрел планы по усилению защиты, исключив француза из шорт-листа
Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
3 Марта 11:59
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты рванули к вершине мирового рейтинга после триумфа в Ташкенте – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Международная федерация дзюдо обнародовала новый рейтинг по итогам ташкентского Большого шлема