6 Марта 2026
RU

Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна

ММА
Новости
5 Марта 2026 23:42
12
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл сообщил о подписании контракта с промоутерским агентством Matchroom Talent Agency, которым руководит Эдди Хирн, передает İdman.Biz.

"Когда я начал разговаривать с Томом, обнаружил, что этот человек утратил свою былую энергию. Я сказал ему: "Подними голову. Ты чемпион UFC в тяжелом весе и одна из крупнейших звезд боевых искусств. Пойдем и заберем то, что, черт возьми, принадлежит тебе", — приводит слова Хирна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Тому 32 года. В своем профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца
5 Марта 00:40
ММА

Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца

Поединок планируется на турнире UFC в Лас-Вегасе

Три варианта для перезагрузки: кто может стать следующим соперником Рафаэля Физиева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Марта 17:26
ММА

Три варианта для перезагрузки: кто может стать следующим соперником Рафаэля Физиева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Среди трех возможных соперников азербайджанского бойца есть тот, с которым он уже дрался
Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой в UFC
3 Марта 20:24
ММА

Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой в UFC

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года
Двалишвили хочет трилогию с Яном
3 Марта 07:09
ММА

Двалишвили хочет трилогию с Яном

Грузинский боец заявил, что третий бой с россиянином имеет смысл

Топурия хочет боя с Макгрегором
3 Марта 01:45
ММА

Топурия хочет боя с Макгрегором

Чемпион UFC заявил о желании встретиться с ирландцем в октагоне

Илия Топурия предупредил претендентов на титул: "Чтобы победить меня, вас придется меня убить"
2 Марта 11:25
ММА

Илия Топурия предупредил претендентов на титул: "Чтобы победить меня, вас придется меня убить"

Непобежденный чемпион UFC в полулегком весе заявил, что не знает чувства поражения

Самое читаемое

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель
3 Марта 11:15
Мировой футбол

"Реал Мадрид" отказался от Конате и переключился на новую цель

Мадридский гранд пересмотрел планы по усилению защиты, исключив француза из шорт-листа