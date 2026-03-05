Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл сообщил о подписании контракта с промоутерским агентством Matchroom Talent Agency, которым руководит Эдди Хирн, передает İdman.Biz.

"Когда я начал разговаривать с Томом, обнаружил, что этот человек утратил свою былую энергию. Я сказал ему: "Подними голову. Ты чемпион UFC в тяжелом весе и одна из крупнейших звезд боевых искусств. Пойдем и заберем то, что, черт возьми, принадлежит тебе", — приводит слова Хирна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Тому 32 года. В своем профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.