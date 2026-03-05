5 Марта 2026
Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца

ММА
Новости
5 Марта 2026 00:40
15
Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца Майкла Моралеса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RCD SPORTS, поединок планируется на турнире UFC, который пройдет 12 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

На данный момент 34-летний Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего в его профессиональном рекорде 28 побед и одно поражение. В последнем бою россиянин на турнире UFC 322 в Нью-Йорке победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и завоевал титул в полусреднем весе.

26-летний Майкл Моралес занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC и остается непобежденным. На его счету 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно. В последнем поединке на турнире UFC 322 в Нью-Йорке эквадорец нокаутировал американца Шона Брэди в первом раунде.

