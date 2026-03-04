Три варианта для перезагрузки: кто может стать следующим соперником Рафаэля Физиева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Недавнее поражение от Маурисио Руффи поставило азербайджанского бойца UFC Рафаэля Физиева перед важным выбором.

Как передает İdman.Biz, для бойца, который долгие годы считался одним из самых зрелищных ударников легкого дивизиона UFC, следующий поединок должен стать не просто возвращением в октагон, а возможностью снова выстроить победную траекторию.

Физиев не относится к числу бойцов, чья карьера строится на осторожной тактике. Его стиль - это скорость, комбинации, работа на реакции и знаменитая "матрица", когда он уклоняется от ударов соперника буквально на сантиметры. Именно поэтому аналитики и зарубежные журналисты сейчас обсуждают несколько потенциальных соперников, каждый из которых предлагает для Физиева совершенно разный сценарий продолжения карьеры.

"Мануэль Торрес": бой, который может вернуть привычный ритм

Мексиканец Мануэль Торрес часто упоминается в медиа как один из наиболее логичных вариантов для следующего боя Физиева. Торрес выше азербайджанского бойца: его рост около 178 см против 173 см у Физиева, а размах рук примерно 185 см против 180 см. Это дает ему небольшое преимущество в дистанции, но не делает бой стилистически неудобным.

Главная причина, почему такой матч считают интересным, проста: оба бойца предпочитают работать в стойке и активно ищут финиш. Для Физиева это означает возможность вернуться к привычной модели боя, где решают скорость, комбинации и работа ногами, а не постоянная борьба у сетки.

Однако у этого сценария есть и риск. Торрес известен своей агрессией и способностью завершать поединки досрочно, поэтому любой затяжной размен ударами может быть опасен. Кроме того, у мексиканца уже запланирован бой с Бенеилом Дариушем, поэтому вариант с Физиевым может рассматриваться только после этого поединка.

"Матеуш Гамрот": реванш, который способен изменить восприятие

Совсем другой по смыслу вариант - реванш с польским бойцом Матеушем Гамротом. В их первом поединке, который состоялся в сентябре 2023 года, Гамрот победил техническим нокаутом после того, как Физиев получил травму колена во втором раунде.

По антропометрии поляк немного выше Физиева - около 178 см, однако размах рук у него чуть меньше, примерно те же 178 см. При этом его главный козырь не габариты, а борьба и постоянное давление. Гамрот известен тем, что умеет переводить соперников на канвас и превращать поединок в тяжелую физическую работу.

Именно поэтому реванш выглядит одновременно очень привлекательным и очень рискованным. Победа над борцом такого уровня автоматически меняет отношение к Физиеву в дивизионе и закрывает главный вопрос, который звучит в его адрес уже несколько лет - насколько он готов к давлению и борьбе. Но если бой снова пойдет по сценарию постоянных переводов и контроля, это может стать самым сложным вариантом для перезапуска.

"Дэн Хукер": громкое имя и бой, который легко продать

Третий вариант связан с новозеландцем Дэном Хукером. По габаритам это самый неудобный соперник для Физиева: рост Хукера около 183 см, а размах рук достигает примерно 191 см. Это почти на десять сантиметров больше по обоим показателям.

Такая разница означает, что Физиеву придется проходить длинную дистанцию под джебы, фронт-кики и колени, которыми Хукер активно пользуется. В этом и заключается главный риск.

Но есть и очевидные плюсы. Хукер - известное имя в легком дивизионе, и бой с ним автоматически получает высокий интерес. Кроме того, стилистически это почти гарантированно будет зрелищный поединок двух ударников, что всегда ценится и зрителями, и матчмейкерами UFC.

Важен не только соперник, но и содержание боя

Каждый из этих вариантов решает для Физиева разные задачи. Бой с Торресом выглядит наиболее логичным для возвращения к победам и привычному стилю. Реванш с Гамротом способен резко поднять статус в дивизионе, но требует идеальной готовности. Поединок с Хукером, в свою очередь, обещает медийность и зрелищность, хотя и заставляет решать сложную задачу против более габаритного соперника.

Какой бы путь ни выбрал Физиев, для него сейчас важен не только соперник, но и содержание самого боя. Легкий дивизион UFC остается одним из самых плотных в организации, и возвращение в борьбу за высокие позиции возможно только при одном условии - если "Атаман" снова покажет тот стиль, благодаря которому его имя когда-то стало одним из самых обсуждаемых в категории.