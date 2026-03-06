Дана Уайт анонсировал возвращение UFC в Баку

Президент UFC Дана Уайт анонсировал возвращение самого престижного промоушена смешанных единоборств в столицу Азербайджана. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fox Sports Australia, организация планирует расширить географию турниров в ближайшем сезоне.

"Мы скоро вернемся в Азербайджан. Также в наших планах посещение Грузии и Южно-Африканской Республики", - заявил глава организации.

Напомним, что в июне прошлого года Азербайджан впервые принял 242-ой турнир серии UFC Fight Night. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства молодежи и спорта республики и операционной компании Baku City Circuit. Успех дебютного ивента, собравшего полный зал, стал ключевым фактором для включения Баку в график регулярных выездных турниров организации.

На данный момент UFC активно осваивает новые рынки, опираясь на успех бойцов из Северного и Южного Кавказа. Ожидается, что второй турнир в Баку может получить более статусную карту участников, учитывая прогресс азербайджанских бойцов в рейтингах организации. Точные даты проведения мероприятия будут объявлены после согласования с правительственными структурами.