6 Марта 2026
RU

Дана Уайт анонсировал возвращение UFC в Баку

ММА
Новости
6 Марта 2026 11:59
14
Дана Уайт анонсировал возвращение UFC в Баку

Президент UFC Дана Уайт анонсировал возвращение самого престижного промоушена смешанных единоборств в столицу Азербайджана. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fox Sports Australia, организация планирует расширить географию турниров в ближайшем сезоне.

"Мы скоро вернемся в Азербайджан. Также в наших планах посещение Грузии и Южно-Африканской Республики", - заявил глава организации.

Напомним, что в июне прошлого года Азербайджан впервые принял 242-ой турнир серии UFC Fight Night. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства молодежи и спорта республики и операционной компании Baku City Circuit. Успех дебютного ивента, собравшего полный зал, стал ключевым фактором для включения Баку в график регулярных выездных турниров организации.

На данный момент UFC активно осваивает новые рынки, опираясь на успех бойцов из Северного и Южного Кавказа. Ожидается, что второй турнир в Баку может получить более статусную карту участников, учитывая прогресс азербайджанских бойцов в рейтингах организации. Точные даты проведения мероприятия будут объявлены после согласования с правительственными структурами.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились дата боя и соперник Тофика Мусаева в UFC
00:36
ММА

Определились дата боя и соперник Тофика Мусаева в UFC

Его будущий оппонент уже терпел поражение от представителя Азербайджана
Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна
5 Марта 23:42
ММА

Том Аспиналл подписал контракт с промоутерским агентством Эдди Хирна

В своем профессиональном рекорде в ММА англичанин имеет 15 побед
Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца
5 Марта 00:40
ММА

Махачев может провести следующий бой против непобежденного эквадорского бойца

Поединок планируется на турнире UFC в Лас-Вегасе

Три варианта для перезагрузки: кто может стать следующим соперником Рафаэля Физиева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Марта 17:26
ММА

Три варианта для перезагрузки: кто может стать следующим соперником Рафаэля Физиева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Среди трех возможных соперников азербайджанского бойца есть тот, с которым он уже дрался
Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой в UFC
3 Марта 20:24
ММА

Макгрегор рассказал, когда планирует провести следующий бой в UFC

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года
Двалишвили хочет трилогию с Яном
3 Марта 07:09
ММА

Двалишвили хочет трилогию с Яном

Грузинский боец заявил, что третий бой с россиянином имеет смысл

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане
3 Марта 16:07
Зимние виды спорта

Определились страны-участницы чемпионата Европы по ски-альпинизму в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

В соревнованиях на базе туристического центра "Шахдаг" примут участие представители 18 стран
Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"