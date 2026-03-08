Оливейра победил Холлоуэя и завоевал титул BMF

Чарльз Оливейра одержал победу над Максом Холлоуэем в главном бою турнира UFC 326.

Как сообщает İdman.Biz , поединок прошел в ночь с 7 на 8 марта в Лас-Вегасе на арене T-Mobile и продлился все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу бразильцу - 50:45, 50:45, 50:45.

Благодаря этому успеху Оливейра стал обладателем титула BMF. Теперь в его активе 37 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах, еще один бой был признан несостоявшимся. У Холлоуэя - 27 побед и 9 поражений.

Отметим, что бойцы уже встречались в августе 2015 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Холлоуэй после того, как Оливейра не смог продолжить бой из-за травмы пищевода.