Чимаев потроллил бой Оливейры и Холлоуэя на UFC 326

Действующий чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев прокомментировал бой между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе.

Как сообщает İdman.Biz, поединок продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей - 50:45, 50:45, 50:45. Благодаря этому успеху Оливейра завоевал титул BMF.

Чимаев отреагировал на бой в социальных сетях, оставив ироничный комментарий. "Это был безумный бой с яркими моментами", - написал боец, добавив смеющийся эмодзи, намекнув, что его сообщение носит троллинговый характер.

Отметим, что не самый зрелищный характер поединка также отметил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.