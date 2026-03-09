Тофик Мусаев и Игнасио Бахамондес отреагировали на скорый бой в UFC

Азербайджанский боец ММА Тофик Мусаев и чилиец Игнасио Бахамондес уже отреагировали на предстоящий поединок в UFC.

Как сообщает İdman.Biz, Мусаев после смены соперника опубликовал короткое, но емкое сообщение: "Соперник изменился, задача нет". В свою очередь Бахамондес дал понять, что без колебаний принял новый вызов, написав в соцсетях: "Короткое уведомление? Я здесь".

Изначально Мусаев должен был провести бой против Самюэля Санчеса 4 апреля в Лас-Вегасе. Однако соперник снялся с турнира из-за травмы, после чего UFC оперативно подобрал азербайджанцу нового оппонента. Им стал Бахамондес, который согласился выйти на коротком уведомлении.

Для чилийца этот поединок станет возвращением после прошлого выступления в UFC, которое состоялось в Баку 21 июня 2025 года. Тогда Бахамондес встретился с другим азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и потерпел поражение единогласным решением судей.

Теперь у Бахамондеса появится шанс снова выйти в октагон против представителя Азербайджана, а у Мусаева - быстро перестроиться после смены соперника и сохранить прежнюю цель перед вторым боем в сильнейшем промоушене мира.