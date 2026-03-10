10 Марта 2026
Ронда Роузи назвала отстойным кард UFC в Белом доме

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась о карде турнира, который возглавит ее бой с Джиной Карано, и сравнила его с мероприятием UFC в Белом доме.

"Фрэнсис Нганну против Филипе Линса присоединяется к бою Роузи против Карано на Netflix 16 мая! Как вам такой двойной главный кард? Вот что бывает, когда ставишь бойцов и фанатов выше акционеров.

P.S. Кард UFC в Белом доме — отстой", — приводит İdman.Biz слова Роузи, опубликованные в аккаунте спортсменки в Х.

Турнир состоится 16 мая на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе. Главным событием станет поединок между Роузи и Карано, а в соглавном бою встретятся бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну и Филипе Линс. Мероприятие будет транслироваться на Netflix.

UFC Freedom 250 пройдет 14 июня на лужайке Белого дома. В главном бою вечера встретятся Илия Топурия и Джастин Гэтжи.

