Магомедали Нурушов: "Пока идет поиск соперника для меня" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

11 Марта 2026 17:11
12
Азербайджанский мастер смешанных единоборств Магомедали Нурушов, запомнившийся уверенной победой над Шахзодом Узоковым в турнире OCTAGON 84, столкнулся с неожиданным препятствием при подготовке к очередному выходу в клетку. Следующий оппонент нашего соотечественника — боец Бободжон Исроилов — отказался от участия в OCTAGON 85, сославшись на травму.

В беседе с Idman.Biz Нурушов признался, что ситуация с поиском нового соперника пока остается неопределенной:

"Сейчас организаторы экстренно ищут замену Исроилову. Пока конкретики нет, но работа в этом направлении идет. На данный момент дата и место проведения поединка остаются прежними — 2 апреля, Ташкент. Если за оставшееся время достойного соперника найти не удастся, мой выход в октагон могут перенести на май. Я все же очень надеюсь на благополучный исход и рассчитываю выступить в столице Узбекистана именно в запланированный день", — подчеркнул боец.

İdman.Biz
