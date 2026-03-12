12 Марта 2026
Джейк Пол: "UFC умирает и оказался в тупике"

Популярный американский блогер и боксер Джейк Пол выступил с резкой критикой UFC, заявив, что крупнейший промоушен смешанных единоборств переживает серьезный кризис.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Mania, Пол считает, что организация перестала устраивать по-настоящему громкие поединки и не готова тратить достаточные средства на их проведение.

"Сейчас ММА находится в странном положении. Это Дикий Запад. Я считаю, что у нас есть огромная возможность изменить всю эту сферу, поставить бойцов на первое место, обеспечить им достойную оплату и дать платформу. Потому что UFC умирает, а MVP здесь, чтобы занять его место", - заявил Пол.

По его словам, UFC стало сложно создавать новых звезд и организовывать большие бои из-за ограниченных финансовых возможностей. "Они оказались в тупике. Поэтому мы видим поединки, которые не вызывают особого энтузиазма, а такие звезды, как Джон Джонс и Конор Макгрегор, не выступают регулярно. А ведь именно большие бои на постоянной основе сделали их знаменитыми", - отметил Пол.

Он добавил, что руководство UFC просто не хочет тратить большие деньги на организацию громких поединков.

