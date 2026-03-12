Непобежденный боец UFC ответил Гарри на заявление о бое с Махачевым - ФОТО

Непобежденный боец UFC Майкл Моралес ответил ирландцу Иану Гарри, который заявил, что должен стать следующим соперником чемпиона организации в полусреднем весе Ислама Махачева.

Как сообщает İdman.Biz, эквадорский боец опубликовал в социальных сетях сгенерированное нейросетью изображение и оставил короткий комментарий в адрес Гарри.

"Прости, Иан… Дана знает, кто на самом деле заслуживает этот титульник", - написал Моралес.

26-летний спортсмен занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC и остается непобежденным в профессиональной карьере. С момента дебюта в смешанных единоборствах в 2017 году он одержал 19 побед, 15 из которых завершил досрочно.

В последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке Моралес нокаутировал американца Шона Брэди уже в первом раунде.