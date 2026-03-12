12 Марта 2026
RU

Непобежденный боец UFC ответил Гарри на заявление о бое с Махачевым - ФОТО

ММА
Новости
12 Марта 2026 01:45
14
Непобежденный боец UFC ответил Гарри на заявление о бое с Махачевым

Непобежденный боец UFC Майкл Моралес ответил ирландцу Иану Гарри, который заявил, что должен стать следующим соперником чемпиона организации в полусреднем весе Ислама Махачева.

Как сообщает İdman.Biz, эквадорский боец опубликовал в социальных сетях сгенерированное нейросетью изображение и оставил короткий комментарий в адрес Гарри.

"Прости, Иан… Дана знает, кто на самом деле заслуживает этот титульник", - написал Моралес.

26-летний спортсмен занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC и остается непобежденным в профессиональной карьере. С момента дебюта в смешанных единоборствах в 2017 году он одержал 19 побед, 15 из которых завершил досрочно.

В последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке Моралес нокаутировал американца Шона Брэди уже в первом раунде.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Магомедали Нурушов: "Пока идет поиск соперника для меня" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11 Марта 17:11
ММА

Магомедали Нурушов: "Пока идет поиск соперника для меня" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Боец ММА Магомедали Нурушов должен биться 2-го апреля
Джон Джонс попросил UFC освободить его от контракта после непопадания на турнир в Белом доме
10 Марта 08:12
ММА

Джон Джонс попросил UFC освободить его от контракта после непопадания на турнир в Белом доме

Ранее Дана Уайт назвал чушью информацию о том, что UFC вел переговоры об участии Джонса в турнире
Ронда Роузи назвала отстойным кард UFC в Белом доме
10 Марта 05:18
ММА

Ронда Роузи назвала отстойным кард UFC в Белом доме

UFC Freedom 250 пройдет 14 июня
Тофик Мусаев и Игнасио Бахамондес отреагировали на скорый бой в UFC
9 Марта 17:41
ММА

Тофик Мусаев и Игнасио Бахамондес отреагировали на скорый бой в UFC

Азербайджанский боец высказался о смене соперника, а чилиец дал понять, что готов выйти на коротком уведомлении
Макгрегор бросил вызов Оливейре после UFC 326: "Отшлепаю Чарли"
8 Марта 16:31
ММА

Макгрегор бросил вызов Оливейре после UFC 326: "Отшлепаю Чарли"

Ирландский боец прокомментировал победу бразильца над Холлоуэем

Гарсия раскритиковал кард турнира UFC в Белом доме: "Заставь Америку гордиться этим дерьмом"
8 Марта 14:30
ММА

Гарсия раскритиковал кард турнира UFC в Белом доме: "Заставь Америку гордиться этим дерьмом"

Американский боксер ожидал увидеть на шоу более громкие имена

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле