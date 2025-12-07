7 Декабря 2025
Двалишвили объяснил поражение от Петра Яна на UFC 323: "Я не хотел драться скучно"

MMA
Новости
7 Декабря 2025 11:30
Двалишвили объяснил поражение от Петра Яна на UFC 323: "Я не хотел драться скучно"

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили прокомментировал свое поражение от Петра Яна в титульном поединке на турнире UFC 323, который прошел в Лас-Вегасе. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей, передает İdman.Biz.

В интервью сразу после поединка грузин откровенно рассказал о причинах неудачи:

"Я пытался дать зрелище и проиграл. У него план был лучше. Поздравления ему, но я хочу реванш. Мне всегда тяжело делать вес, так как я гоняю по своему методу, не доверяю диетологам, но я не хочу искать отговорки. Я пытался драться зрелищно, все довольны - это главное. Я не хотел бороться, драться скучно. Я хотел драться с ним, и сегодня он был лучше", - поделился Двалишвили в октагоне.

Поединок продлился все пять раундов, и судьи единогласно отдали победу Петру Яну. Для российского бойца это стало реваншем за поражение 2023 года, а Двалишвили, прервавший серию из 14 побед, заявил, что намерен вновь вернуться в чемпионскую гонку.

