7 Декабря 2025
Петр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC - ВИДЕО

7 Декабря 2025 10:20
84
В Лас-Вегасе состоялся последний номерной турнир года - UFC 323.

Как сообщает İdman.Biz, в главном событии шоу прошел титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Петром Яном, который стал реваншем за их встречу весной 2023 года.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Петра Яна единогласным решением судей - 49 -46, 49-46, 48-47. Россиянин уверенно провел бой, сумел нейтрализовать сильные стороны соперника и вернул себе чемпионский пояс UFC.

Для Яна эта победа стала 20-й в профессиональной карьере, при пяти поражениях. 32-летний боец продлил свою серию побед до четырех. Мераб Двалишвили, которому 34 года, потерпел первое поражение после 14 выигранных боёв подряд и теперь имеет рекорд 20 -4.

Реванш стал одним из самых ожидаемых боев года и принес российскому спортсмену статус чемпиона мира в легчайшем весе.

İdman.Biz

