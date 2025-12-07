7 Декабря 2025
RU

Бывший чемпион UFC объявил о завершении профессиональной карьеры

MMA
Новости
7 Декабря 2025 10:36
17
Бывший чемпион UFC объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо завершил профессиональную карьеру после боя на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. В поединке против соотечественника Пэйтона Талботта 38-летний американец уступил единогласным решением судей сообщает İdman.Biz.

Сехудо завершил карьеру с рекордом 16 побед и шесть поражений. После боя он поблагодарил президента UFC Дану Уайта за поддержку и возможность выступать на самом высоком уровне, а также попрощался в октагоне со своим менеджером Али Абдель-Азизом.

Генри Сехудо - один из самых титулованных бойцов в истории смешанных единоборств. Он владел поясами UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, успешно защищал оба титула, а также является олимпийским чемпионом Пекина-2008 по вольной борьбе.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Двалишвили объяснил поражение от Петра Яна на UFC 323: "Я не хотел драться скучно"
11:30
MMA

Двалишвили объяснил поражение от Петра Яна на UFC 323: "Я не хотел драться скучно"

Грузинский боец признал ошибки и выразил желание провести третий бой

Назим Садыхов после поражения от Зиама: "Никто не сможет сломать мой дух и мою веру" - ВИДЕО
11:09
MMA

Назим Садыхов после поражения от Зиама: "Никто не сможет сломать мой дух и мою веру" - ВИДЕО

Азербайджанский боец признал свою слабую форму и поблагодарил болельщиков за поддержку

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC - ВИДЕО
10:20
MMA

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и вернул себе чемпионский пояс UFC - ВИДЕО

Российский боец взял реванш в пятираундовом титульном поединке на UFC 323

UFC объявил дату и соперника следующего боя Рафаэля Физиева - ФОТО
09:54
MMA

UFC объявил дату и соперника следующего боя Рафаэля Физиева - ФОТО

Азербайджанский легковес вернется в октагон 1 февраля на турнире UFC 325 в Сиднее

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах

Тофик Мусаев избран вице-президентом Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана - ФОТО
00:45
MMA

Тофик Мусаев избран вице-президентом Федерации ММА и грэпплинга Азербайджана - ФОТО

Он поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что приложит все усилия для развития этого вида спорта

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста