Бывший чемпион UFC объявил о завершении профессиональной карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо завершил профессиональную карьеру после боя на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе. В поединке против соотечественника Пэйтона Талботта 38-летний американец уступил единогласным решением судей сообщает İdman.Biz.

Сехудо завершил карьеру с рекордом 16 побед и шесть поражений. После боя он поблагодарил президента UFC Дану Уайта за поддержку и возможность выступать на самом высоком уровне, а также попрощался в октагоне со своим менеджером Али Абдель-Азизом.

Генри Сехудо - один из самых титулованных бойцов в истории смешанных единоборств. Он владел поясами UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, успешно защищал оба титула, а также является олимпийским чемпионом Пекина-2008 по вольной борьбе.

İdman.Biz