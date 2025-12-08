8 Декабря 2025
Трамп объявил о проведении девяти титульных боев на турнире UFC в Белом доме

MMA
Новости
8 Декабря 2025 21:42
Трамп объявил о проведении девяти титульных боев на турнире UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что турнир UFC, запланированный на 14 июня 2026 года на территории Белого дома, включит в себя восемь или девять титульных поединков.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

По словам Трампа, организаторы намерены собрать в карде самые масштабные бои, многие из которых планируется сохранить до лета специально для этого события. Он подчеркнул, что все поединки будут титульными и "легендарными".

Трамп также отметил, что арена вместит около пяти–шести тысяч зрителей, а еще сотни тысяч смогут смотреть турнир на десяти больших экранах, которые планируют установить позади Белого дома. Президент добавил, что интерес к событию огромный - тысячи людей уже спрашивают о билетах.

İdman.Biz

