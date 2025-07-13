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Мераб Двалишвили стал самым проверяемым бойцом UFC

MMA
Новости
13 Июля 2025 10:18
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Мераб Двалишвили стал самым проверяемым бойцом UFC

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили установил необычный рекорд — за первые шесть месяцев 2025 года он сдал больше допинг-тестов, чем кто-либо в организации, сообщает İdman.biz.

По данным антидопинговой программы UFC, Двалишвили прошел 7 проверок. Ближайшие к нему по этому показателю — Кайла Харрисон (5 тестов), а также Арман Царукян, Анджела Хилл и Келвин Каттар, которых проверяли по 6 раз. Меньше всего внимания со стороны агентства досталось чемпиону тяжелого дивизиона Тому Аспиналлу — он прошел всего 2 теста за полгода.

Причиной повышенного внимания к Двалишвили может быть как его выдающееся кардио, так и то, что он проживает в Лас-Вегасе — рядом со штаб-квартирой UFC.

Следующую защиту титула "Машина" проведет 4 октября на UFC 320, где его соперником станет американец Кори Сэндхаген.

İdman.biz

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