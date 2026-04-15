Экс-претендент на титул UFC арестован в Австралии по делу о домашнем насилии

15 Апреля 2026 21:30
Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжелом весе Марк Хант был арестован в Австралии по обвинению в домашнем насилии.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, новозеландский боец был задержан 15 апреля в Сиднее по обвинению в преследовании или запугивании с целью причинения физического вреда.

Сообщается, что Хант якобы отправил женщине сообщение с угрозой убийства, после чего провел ночь под стражей в полицейском участке.

На первом судебном заседании бойцу также предъявили обвинения в агрессивном поведении по отношению к предполагаемой жертве и свидетельнице. По версии следствия, он вел себя пугающе и оскорбительно, причинив женщине страх и страдания, что стало причиной вызова полиции.

При этом сторона Ханта заявила, что он, вероятно, признает вину по одному из пунктов обвинения, однако адвокаты опровергли факт отправки сообщения с угрозой убийства. В итоге дополнительные обвинения по этому эпизоду предъявлены не были.

На данный момент Хант освобожден под залог и обязался не контактировать с предполагаемой жертвой. Следующее судебное заседание назначено на 30 апреля.

Отметим, что 52-летний боец выступал в ММА с 2004 по 2018 год. В его активе 13 побед, 14 поражений, одна ничья и один несостоявшийся бой.

