Тату на всю ногу: фанат Джонса пошел на крайние меры, чтобы впечатлить кумира - ВИДЕО

Бывший чемпион UFC Джон Джонс оказался в центре внимания из-за необычного поступка фаната.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, поклонник американского бойца сделал татуировку с его портретом на всю ногу и продемонстрировал ее при личной встрече.

Джонс не смог скрыть удивления, увидев изображение, и его реакция быстро распространилась в социальных сетях.

Отметим, что Джон Джонс является самым молодым чемпионом в истории UFC, а также владел титулами в полутяжелом и тяжелом весе. Многие считают его одним из величайших бойцов в истории ММА.