О’Мэлли раскрыл конфликт Уайта и Махачева

Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли прокомментировал ситуацию вокруг сорвавшегося поединка между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Как сообщает İdman.Biz, американец заявил, что президент UFC Дана Уайт резко отреагировал на слова российского бойца.

"Дана Уайт назвал его чертовым лжецом на стриме у Адина Росса. Он просто сказал: "Нет, это неправда. Совсем неправд" в ответ на заявления о том, что Топурия якобы избегает боя", - сказал О’Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Ранее Махачев утверждал, что непобежденный Топурия отказался от поединка на турнире UFC в Белом доме из-за завышенных финансовых требований.

Однако Уайт опроверг эту информацию, что привело к новому витку напряженности вокруг возможного супербоя.