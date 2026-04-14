О’Мэлли раскрыл конфликт Уайта и Махачева

Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли прокомментировал ситуацию вокруг сорвавшегося поединка между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Как сообщает İdman.Biz, американец заявил, что президент UFC Дана Уайт резко отреагировал на слова российского бойца.

"Дана Уайт назвал его чертовым лжецом на стриме у Адина Росса. Он просто сказал: "Нет, это неправда. Совсем неправд" в ответ на заявления о том, что Топурия якобы избегает боя", - сказал О’Мэлли в видео для своего YouTube-канала.

Ранее Махачев утверждал, что непобежденный Топурия отказался от поединка на турнире UFC в Белом доме из-за завышенных финансовых требований.

Однако Уайт опроверг эту информацию, что привело к новому витку напряженности вокруг возможного супербоя.

İdman.Biz
Новости по теме

UFC 327 показал худший результат по сборам в современной истории
13 Апреля 21:36
ММА

UFC 327 показал худший результат по сборам в современной истории

Турнир в Майами раскритиковали за слабый кард, несмотря на яркие нокауты

Казахстанский боец ММА: "Взять вторую жену - это огромная ответственность, а не развлечение"
13 Апреля 10:13
ММА

Казахстанский боец ММА: "Взять вторую жену - это огромная ответственность, а не развлечение"

Жалгас Жумагулов рассказал о системе отношений в своей многобрачной семье и воспитании семерых детей
UFC представил постер турнира в Белом доме
12 Апреля 14:41
ММА

UFC представил постер турнира в Белом доме - ФОТО

В кард вошли титульные бои и новый поединок по инициативе Трампа

Олимпийский чемпион по борьбе подписал контракт с UFC
12 Апреля 11:05
ММА

Олимпийский чемпион по борьбе подписал контракт с UFC

Дебют непобежденного американца запланирован на турнир в Лас-Вегасе

Трамп добавил еще один бой в кард турнира UFC в Белом доме
12 Апреля 10:09
ММА

Трамп добавил еще один бой в кард турнира UFC в Белом доме

Хокит встретится с Льюисом после яркой победы на UFC 327

Ульберг нокаутировал Прохазку и стал новым чемпионом UFC
12 Апреля 09:30
ММА

Ульберг нокаутировал Прохазку и стал новым чемпионом UFC - ВИДЕО

Новозеландец сенсационно завоевал вакантный титул в полутяжелом весе на турнире в Майами

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге