UFC представил постер турнира в Белом доме - ФОТО

12 Апреля 2026
RU

UFC представил постер турнира в Белом доме

ММА
Новости
12 Апреля 2026 14:41
4
UFC представил постер турнира в Белом доме

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер предстоящего турнира, который пройдет в Белом доме.

Как сообщает İdman.Biz, организация также раскрыла основной кард турнира, включая главный бой вечера.

В центральном поединке чемпион легкого веса Илия Топурия встретится с Джастином Гэтжи. В соглавном событии Алекс Перейра проведет бой против Сириля Гана за временный пояс в тяжелом весе.

Также в кард вошли бои Шон О'Мэлли - Айманн Захаби, Маурисио Руффи - Майкл Чендлер, Бо Никал - Кайл Дакас и Диего Лопес - Стив Гарсия.

Кроме того, во время турнира UFC 327 стало известно, что по инициативе Дональда Трампа в программу добавлен еще один поединок: Джош Хокит встретится с Дерриком Льюисом.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Олимпийский чемпион по борьбе подписал контракт с UFC
11:05
ММА

Олимпийский чемпион по борьбе подписал контракт с UFC

Дебют непобежденного американца запланирован на турнир в Лас-Вегасе

Трамп добавил еще один бой в кард турнира UFC в Белом доме
10:09
ММА

Трамп добавил еще один бой в кард турнира UFC в Белом доме

Хокит встретится с Льюисом после яркой победы на UFC 327

Ульберг нокаутировал Прохазку и стал новым чемпионом UFC
09:30
ММА

Ульберг нокаутировал Прохазку и стал новым чемпионом UFC - ВИДЕО

Новозеландец сенсационно завоевал вакантный титул в полутяжелом весе на турнире в Майами
Азербайджанский боец победил на турнире ONE в Бангкоке
11 Апреля 18:01
ММА

Азербайджанский боец победил на турнире ONE в Бангкоке

Расул Рахимов одолел соперника из Парагвая

Азербайджанский боец ММА победил на турнире в Швеции
11 Апреля 16:47
ММА

Азербайджанский боец ММА победил на турнире в Швеции - ФОТО

Али Гулиев одолел бразильца Фабрисио Нунеса в Вестеросе
Топурия объяснил символ с розой после боев
11 Апреля 05:16
ММА

Топурия объяснил символ с розой после боев

Чемпион UFC рассказал о значении жеста перед защитой титула

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге