UFC представил постер турнира в Белом доме - ФОТО

Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер предстоящего турнира, который пройдет в Белом доме.

Как сообщает İdman.Biz, организация также раскрыла основной кард турнира, включая главный бой вечера.

В центральном поединке чемпион легкого веса Илия Топурия встретится с Джастином Гэтжи. В соглавном событии Алекс Перейра проведет бой против Сириля Гана за временный пояс в тяжелом весе.

Также в кард вошли бои Шон О'Мэлли - Айманн Захаби, Маурисио Руффи - Майкл Чендлер, Бо Никал - Кайл Дакас и Диего Лопес - Стив Гарсия.

Кроме того, во время турнира UFC 327 стало известно, что по инициативе Дональда Трампа в программу добавлен еще один поединок: Джош Хокит встретится с Дерриком Льюисом.