Олимпийский чемпион по борьбе подписал контракт с UFC

Олимпийский чемпион Токио-2020 по вольной борьбе Гейбл Стивесон стал бойцом UFC.

Как сообщает İdman.Biz, о подписании контракта с американцем объявила пресс-служба организации во время турнира UFC 327.

Дебют Стивесона состоится на турнире UFC 329, который пройдет в ночь с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боев. Имя соперника пока не раскрывается.

Ранее олимпийский чемпион уже провел несколько поединков по правилам ММА. В дебютном бою он победил соотечественника Брейдена Петерсона техническим нокаутом в первом раунде на турнире LFA 217. На данный момент в активе американца три победы и ни одного поражения.