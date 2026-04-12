12 Апреля 2026
Ульберг нокаутировал Прохазку и стал новым чемпионом UFC

12 Апреля 2026 09:30
В ночь на 12 апреля в Майами на арене Kaseya Center состоялся турнир UFC 327, главным событием которого стал бой за вакантный пояс в полутяжелом весе.

Как сообщает İdman.Biz, в октагоне встретились бывший чемпион Иржи Прохазка и представитель Новой Зеландии Карлос Ульберг. Поединок завершился уже в первом раунде - Ульберг одержал победу нокаутом.

В начале боя новозеландец получил травму ноги после серии лоу-киков и испытывал проблемы с передвижением, даже оказавшись на канвасе. Несмотря на это, Прохазка не стал форсировать события и предлагал сопернику продолжать открытый бой в центре октагона. Однако в одном из эпизодов Ульберг поймал момент и нанес точный удар в челюсть, отправив чеха в нокаут.

Таким образом, Ульберг стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Его рекорд теперь составляет 13 побед при одном поражении, тогда как у Прохазки - 32 победы, шесть поражений и одна ничья.

İdman.Biz
