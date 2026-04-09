Непобежденный турецкий боец подерется на турнире UFC в Баку

Турецкий боец UFC чеченского происхождения Абдул-Рахман Яхьяев проведет следующий поединок в Баку против Джулиуса Уокера.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил инсайдер Марсель Дорф.

Информация об этом бое появилась вскоре после того, как Яхьяев победил Брендсона Рибейро удушающим приемом уже в первом раунде и сохранил ноль в графе поражений. Сам Яхьяев после недавней победы заявил, что хочет как можно быстрее получить титульный поединок.

Если говорить о парах, которые уже вырисовываются вокруг бакинского турнира, то в их числе бой Шарабутдина Магомедова ("Шара Буллет") с Мишелем Перейрой, Икрам Алискеров - Брунно Феррейра, Асу Алмабаев - Чарльз Джонсон, Нурсултон Рузибоев - Андрей Пуляев, а также возможный поединок Исмаила Наурдиева с Марвином Веттори, который пока не получил официального подтверждения.

Между тем еще неизвестно, кто именно из азербайджанских бойцов UFC выйдет в клетку на домашнем турнире. Рафаэль Физиев 31 января проиграл бразильцу Маурисио Руффи техническим нокаутом, но в начале апреля получил вызов от Фареса Зиама и ответил на него, после чего разговоры о возможном бое в Баку только усилились. Сам Зиам еще 6 декабря 2025 года победил другого азербайджанца Назима Садыхова. Последний недавно снялся с турнира из-за травмы.

Что касается Тофика Мусаева, то в конце марта он победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением, заработал бонус за "Бой вечера", а затем сообщил, что дрался с переломом руки и сейчас восстанавливается. Так что кард в Баку становится все интереснее, но главная азербайджанская интрига пока остается открытой.