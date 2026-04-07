Топурия предупредил Трампа перед боем в UFC

Действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия выступил с резким обращением к президенту США Дональду Трампу перед предстоящим поединком.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, американский лидер планирует присутствовать на турнире UFC в Белом доме, где Топурия встретится с временным чемпионом Джастином Гэтжи.

"Не моргай и приди с аккуратно уложенными волосами… потому что все будет быстро", - заявил боец.

Отметим, что Топурия остается непобежденным в профессиональной карьере: на его счету 17 побед, из которых лишь две добыты решением судей. Испано-грузинский спортсмен дебютировал в ММА в 2015 году, а в UFC выступает с 2020-го.