Кто возглавит бакинский кард UFC? - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО

Турнир UFC, который пройдет 27 июня в Баку, обрастает разговорами о тех или иных возможных боях Как сообщает İdman.Biz, ряд авторитетных порталов смешанных единоборств отмечают, что возглавить кард может бой между бывшим претендентом на титул Марвином Веттори и Исмаилом Наурдиевым. И хотя официальной информации по этому поводу нет, ресурс sherdog.сom считает данный вопрос решенным.

Понятно, что организаторы продолжают формировать программу, и отсутствие утвержденного главного события оставляет пространство для громких анонсов. Да и UFC традиционно осторожно подходит к матчмейкингу, избегая значительных разрывов в рейтинге без турнирной необходимости.

В этом контексте возможная встреча Веттори и Наурдиева привлекает внимание из-за контраста статусов. Итальянец - один из наиболее узнаваемых бойцов среднего веса и бывший претендент на титул UFC. Его оппонент, в свою очередь, остается опасным, но менее раскрученным соперником, находящимся вне элиты дивизиона.

Веттори известен высоким темпом, выносливостью и умением контролировать ход боя. Его сильные стороны — работа в клинче, борьба и способность выдерживать жесткие размены.

Наурдиев, представляющий Марокко, делает ставку на скорость и агрессию. Он способен навязывать быстрый темп и завершать поединки досрочно, однако стабильность выступлений против соперников топ-уровня остается под вопросом.

По мнению экспертов, ключевым фактором в этом возможном противостоянии станет дистанция боя. В стойке преимущество может оказаться на стороне Наурдиева. В клинче и партере инициативу, вероятно, перехватит Веттори.

Экспертная оценка отдает предпочтение более опытному бойцу. Шансы на победу итальянца 65–75%, тогда как успех Наурдиева оценивается с вероятностью 25–35%.

Наиболее вероятный сценарий — победа Веттори решением судей за счет давления и контроля. Альтернативой может стать поздняя остановка встречи. При этом быстрый нокаут со стороны Наурдиева рассматривается как основной вариант сенсации.

Несмотря на отсутствие официального анонса, бой Веттори — Наурдиев остается одним из потенциально интересных вариантов для турнира в Баку. В случае подтверждения он способен добавить карду зрелищности за счет противостояния опыта и агрессии.

Напомним, ранее сообщалось о поединках Икрам Алискеров - Бруно Феррейра и Нурсултон Рузибоев - Андрей Пуляев, а также о возможном бое российского бойца Шарабутдина Магомедова по прозвищу "Шара Буллет" против бразильца Мишеля Перейры. Утвержден бой казахстанца Асу Алмабаева против американца Чарльза Джонсона. В бакинском турнире также, вероятно, примут участие азербайджанские бойцы, однако пока не сообщается, кто именно из представителей Азербайджана выйдет в октагон 27 июня в Baku Crystal Hall.