6 Апреля 2026
Кто возглавит бакинский кард UFC? - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО

6 Апреля 2026 12:43
Турнир UFC, который пройдет 27 июня в Баку, обрастает разговорами о тех или иных возможных боях Как сообщает İdman.Biz, ряд авторитетных порталов смешанных единоборств отмечают, что возглавить кард может бой между бывшим претендентом на титул Марвином Веттори и Исмаилом Наурдиевым. И хотя официальной информации по этому поводу нет, ресурс sherdog.сom считает данный вопрос решенным.

Понятно, что организаторы продолжают формировать программу, и отсутствие утвержденного главного события оставляет пространство для громких анонсов. Да и UFC традиционно осторожно подходит к матчмейкингу, избегая значительных разрывов в рейтинге без турнирной необходимости.

В этом контексте возможная встреча Веттори и Наурдиева привлекает внимание из-за контраста статусов. Итальянец - один из наиболее узнаваемых бойцов среднего веса и бывший претендент на титул UFC. Его оппонент, в свою очередь, остается опасным, но менее раскрученным соперником, находящимся вне элиты дивизиона.

Веттори известен высоким темпом, выносливостью и умением контролировать ход боя. Его сильные стороны — работа в клинче, борьба и способность выдерживать жесткие размены.

Наурдиев, представляющий Марокко, делает ставку на скорость и агрессию. Он способен навязывать быстрый темп и завершать поединки досрочно, однако стабильность выступлений против соперников топ-уровня остается под вопросом.

По мнению экспертов, ключевым фактором в этом возможном противостоянии станет дистанция боя. В стойке преимущество может оказаться на стороне Наурдиева. В клинче и партере инициативу, вероятно, перехватит Веттори.

Экспертная оценка отдает предпочтение более опытному бойцу. Шансы на победу итальянца 65–75%, тогда как успех Наурдиева оценивается с вероятностью 25–35%.

Наиболее вероятный сценарий — победа Веттори решением судей за счет давления и контроля. Альтернативой может стать поздняя остановка встречи. При этом быстрый нокаут со стороны Наурдиева рассматривается как основной вариант сенсации.

Несмотря на отсутствие официального анонса, бой Веттори — Наурдиев остается одним из потенциально интересных вариантов для турнира в Баку. В случае подтверждения он способен добавить карду зрелищности за счет противостояния опыта и агрессии.

Напомним, ранее сообщалось о поединках Икрам Алискеров - Бруно Феррейра и Нурсултон Рузибоев - Андрей Пуляев, а также о возможном бое российского бойца Шарабутдина Магомедова по прозвищу "Шара Буллет" против бразильца Мишеля Перейры. Утвержден бой казахстанца Асу Алмабаева против американца Чарльза Джонсона. В бакинском турнире также, вероятно, примут участие азербайджанские бойцы, однако пока не сообщается, кто именно из представителей Азербайджана выйдет в октагон 27 июня в Baku Crystal Hall.

Новости по теме

Бывший чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал очередной скандал со своим участием
06:22
ММА

Бывший чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал очередной скандал со своим участием

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й
Самая молодая девушка UFC одержала первую победу нокаутом
5 Апреля 16:46
ММА

Самая молодая девушка UFC одержала первую победу нокаутом

20-летняя Перейра эффектно завершила бой на турнире в Лас-Вегасе

Яхьяев нацелился на титул UFC после уверенной победы
5 Апреля 13:31
ММА

Яхьяев нацелился на титул UFC после уверенной победы

Боец заявил о готовности драться с любым соперником

Бой UFC в Азербайджане может вернуть казахстанского бойца в топ
5 Апреля 12:59
ММА

Бой UFC в Азербайджане может вернуть казахстанского бойца в топ

Эксперты оценили шансы казахстанца перед поединком с Джонсоном

Мойкано одержал досрочную победу в главном бою UFC Fight Night 272
5 Апреля 09:22
ММА

Мойкано одержал досрочную победу в главном бою UFC Fight Night 272 - ВИДЕО

Бразилец прервал серию поражений, завершив поединок удушающим приемом во втором раунде

Яхьяев задушил Рибейро в первом раунде UFC
5 Апреля 09:08
ММА

Яхьяев задушил Рибейро в первом раунде UFC - ВИДЕО

Непобежденный боец одержал девятую победу подряд

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах