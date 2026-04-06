6 Апреля 2026
RU

Бывший чемпион UFC Джон Джонс прокомментировал очередной скандал со своим участием

ММА
Новости
6 Апреля 2026 06:22
25
38-летний бывший чемпион UFC в полутяжелом (до 93 кг) и тяжелом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс впервые прокомментировал видео, автор которого сообщил, что Костлявый ночью несколько раз подрезал его машину на проезжей части, а после попытался разобраться с ним на парковке.

"Этот парень гнался за моей машиной два квартала, газуя и пытаясь меня запугать. Я рад, что это случилось со мной, а не с кем-то из пожилых жителей нашего района. Я горжусь тем, что смог за себя постоять и не позволил себя запугивать", — цитирует İdman.Biz публикацию Джонса в социальной сети Х.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признается многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Самая молодая девушка UFC одержала первую победу нокаутом
5 Апреля 16:46
ММА

Самая молодая девушка UFC одержала первую победу нокаутом

20-летняя Перейра эффектно завершила бой на турнире в Лас-Вегасе

Яхьяев нацелился на титул UFC после уверенной победы
5 Апреля 13:31
ММА

Яхьяев нацелился на титул UFC после уверенной победы

Боец заявил о готовности драться с любым соперником

Бой UFC в Азербайджане может вернуть казахстанского бойца в топ
5 Апреля 12:59
ММА

Бой UFC в Азербайджане может вернуть казахстанского бойца в топ

Эксперты оценили шансы казахстанца перед поединком с Джонсоном

Мойкано одержал досрочную победу в главном бою UFC Fight Night 272
5 Апреля 09:22
ММА

Мойкано одержал досрочную победу в главном бою UFC Fight Night 272 - ВИДЕО

Бразилец прервал серию поражений, завершив поединок удушающим приемом во втором раунде

Яхьяев задушил Рибейро в первом раунде UFC
5 Апреля 09:08
ММА

Яхьяев задушил Рибейро в первом раунде UFC - ВИДЕО

Непобежденный боец одержал девятую победу подряд

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче