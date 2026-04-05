Яхьяев нацелился на титул UFC после уверенной победы

5 Апреля 2026 13:31
Яхьяев нацелился на титул UFC после уверенной победы

Боец UFC Абдул-Рахман Яхьяев после досрочной победы над Брендсоном Рибейро заявил о своих амбициях в промоушене.

Как сообщает İdman.Biz, уроженец Чечни, выступающий под турецким флагом, рассчитывает как можно быстрее приблизиться к титульному бою.

"Мне хотелось бы сразу к титулу. Но если я назову Ульберга или Прохазку, то мне их не дадут. А так - без разницы, давайте любого", - цитирует Яхьяева sport24.

Боец также поблагодарил болельщиков за поддержку: "Спасибо всем, кто смотрел мой бой и волновался за меня. Я рад, что прошло больше 40 секунд, чтобы хоть было на что посмотреть. Три минуты достаточно".

Таким образом, Яхьяев дал понять, что настроен на быстрый подъем в дивизионе и рассчитывает в ближайшее время приблизиться к чемпионскому бою.

