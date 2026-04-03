Колби Ковингтон требует более 50 тысяч долларов от Хорхе Масвидаля

3 Апреля 2026 09:59
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон подал судебный иск против своего соотечественника Хорхе Масвидаля в связи с инцидентом, произошедшим в 2022 году. Согласно материалам дела, боец требует компенсацию в размере более 50 000 долларов (85 000 манатов) без учета процентов и судебных издержек.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Times of India, иск был официально зарегистрирован 23 марта. Конфликт между спортсменами обострился после их поединка на турнире UFC в Лас-Вегасе 5 марта 2022 года, где Ковингтон одержал победу единогласным решением судей. Истец утверждает, что после поражения Масвидаль высказывал угрозы в его адрес, а 21 марта 2022 года совершил нападение на него перед рестораном в Майами-Бич.

В результате нападения Ковингтон получил травму головного мозга, а также заявил о повреждении своих часов "Ролекс" стоимостью около 15 000 долларов (25 500 манатов). По данным следствия, Масвидаль ранее признал вину в нанесении побоев и был приговорен к двум дням тюремного заключения. В новом иске Ковингтон также указывает на понесенные медицинские расходы, потерю дохода и общее ухудшение состояния здоровья. Боец требует рассмотрения дела судом присяжных.

