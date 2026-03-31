Джо Роган высмеял анонс возвращения Конора Макгрегора в UFC

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил скептицизм по поводу очередного анонса возвращения Конора Макгрегора в октагон. Реакция Рогана последовала после того, как ирландец опубликовал в социальных сетях серию постов о своем возвращении.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Роган в марте 2026 года в ироничной форме прокомментировал стиль изложения Макгрегора.

"Насколько он был пьян, когда писал это? Надеюсь, Конор действительно вернется, и все это правда. Было бы интересно увидеть еще несколько его боев", — цитирует Рогана издание Bloody Elbow.

Отметим, что Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года, когда потерпел поражение от Дастина Порье техническим нокаутом из-за тяжелой травмы ноги. На данный момент профессиональный рекорд ирландского бойца составляет 22 победы и 6 поражений. Несмотря на длительный простой, Макгрегор остается одной из самых обсуждаемых фигур в мире смешанных единоборств.