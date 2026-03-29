Тофик Мусаев ответил на претензии после боя в UFC

29 Марта 2026 14:49
Азербайджанский боец UFC Тофик Мусаев прокомментировал претензии в свой адрес после поединка с чилийцем Игнасио Бахамондесом на турнире в Сиэтле.

Как передает İdman.Biz, ранее в сети обсуждались два спорных эпизода - возможный удар головой и касание клетки во время борьбы.

По словам Мусаева, оба момента не носили умышленного характера. "Это было неспециально во время борьбы, рука задела сетку. Перед боем судья нас предупредил, что ее нельзя цеплять. Удар головой? Я не хотел его бить, но пытался контролировать головой под челюстью, чтобы быть ближе и не дать сделать болевой. Фола не было", - заявил он.

Также азербайджанский боец отметил, что соперник не высказывал ему никаких претензий после поединка.

"Нет, такого не было", - добавил Мусаев.

Напомним, что Мусаев одержал победу над Бахамондесом единогласным решением судей, записав в актив первую победу в UFC.

