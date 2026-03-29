29 Марта 2026
Тофик Мусаев, сломавший руку в бою с Бахамондесом: "Надеюсь подраться в Баку" - ВИДЕО

29 Марта 2026 11:56
Тофик Мусаев, сломавший руку в бою с Бахамондесом: "Надеюсь подраться в Баку"

Азербайджанский боец легкого веса Тофик Мусаев прокомментировал свою победу над чилийцем Игнасио Бахамондесом на турнире UFC в Сиэтле.

Как передает İdman.Biz, после боя Мусаев поблагодарил соперника, свою команду, семью и болельщиков, подчеркнув, что этот успех стал результатом ежедневной работы.

"Спасибо Бахамондесу, он хороший боец. Спасибо его команде и моей тоже. Мы каждый день тренируемся. Хочу поблагодарить свою семью и страну. Я вас люблю", - заявил Мусаев.

При этом азербайджанец сделал громкое признание, отметив, что провел поединок с травмой.

"Если врачи позволят, я хочу драться на турнире в Баку. А что, если я скажу, что во время боя у меня был перелом в руке, и я продолжил? Сильный боец получает удовольствие от боли, и я один из таких. Меня никогда не пугали имена и сила соперников. Я всегда дрался с сильнейшими. Это только начало", - добавил он.

Напомним, что Мусаев одержал победу над Бахамондесом единогласным решением судей на турнире UFC в Сиэтле.

İdman.Biz
Новости по теме

Тофик Мусаев получил бонус от UFC
10:11
ММА

Тофик Мусаев получил бонус от UFC - ВИДЕО

Азербайджанец не только победил, но и вошел в число лучших боев вечера
Тофик Мусаев прокомментировал свою первую победу в UFС
09:32
ММА

Тофик Мусаев прокомментировал свою первую победу в UFС

Азербайджанский боец обратился к болельщикам после успеха в Сиэтле

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Асаф Чопуров защитил чемпионский пояс промоушена UAE Warriors
02:08
ММА

Асаф Чопуров защитил чемпионский пояс промоушена UAE Warriors - ВИДЕО

Наш соотечественник завершил титульный поединок досрочно, победив соперника удушающим приемом
Стал известен еще один бой для турнира UFC в Баку
28 Марта 13:33
ММА

Стал известен еще один бой для турнира UFC в Баку

В бакинском турнире может выступить бывший претендент на чемпионский пояс американского промоушена
Макгрегор отреагировал на данные о продажах трансляций UFC
28 Марта 08:05
ММА

Макгрегор отреагировал на данные о продажах трансляций UFC

Экс-чемпион оценил популярность своих боев

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге