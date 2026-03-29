Тофик Мусаев, сломавший руку в бою с Бахамондесом: "Надеюсь подраться в Баку" - ВИДЕО

Азербайджанский боец легкого веса Тофик Мусаев прокомментировал свою победу над чилийцем Игнасио Бахамондесом на турнире UFC в Сиэтле.

Как передает İdman.Biz, после боя Мусаев поблагодарил соперника, свою команду, семью и болельщиков, подчеркнув, что этот успех стал результатом ежедневной работы.

"Спасибо Бахамондесу, он хороший боец. Спасибо его команде и моей тоже. Мы каждый день тренируемся. Хочу поблагодарить свою семью и страну. Я вас люблю", - заявил Мусаев.

При этом азербайджанец сделал громкое признание, отметив, что провел поединок с травмой.

"Если врачи позволят, я хочу драться на турнире в Баку. А что, если я скажу, что во время боя у меня был перелом в руке, и я продолжил? Сильный боец получает удовольствие от боли, и я один из таких. Меня никогда не пугали имена и сила соперников. Я всегда дрался с сильнейшими. Это только начало", - добавил он.

