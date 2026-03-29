Тофик Мусаев получил бонус от UFC

29 Марта 2026 10:11
Поединок азербайджанца Тофика Мусаева и чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире UFC Fight Night 271 в Сиэтле был признан "боем вечера".

Как передает İdman.Biz, за зрелищное противостояние оба бойца получили дополнительные бонусы по 100000 долларов.

Бой легковесов, закрывавший предварительный кард турнира, завершился победой Мусаева единогласным решением судей. При этом азербайджанский боец по ходу поединка побывал в нокдауне в начале второго раунда, однако сумел вернуться и вырвать победу.

Отметим, что в число обладателей бонусов также вошла бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо, которая досрочно победила Мэйси Барбер, а также американский средневес Джо Пайфер, нокаутировавший во втором раунде Исраэля Адесанью. Оба бойца получили награды за "Выступление вечера".

Таким образом, для Мусаева этот успех стал не только первой победой в UFC, но и принес ему солидное финансовое вознаграждение за одно из самых зрелищных противостояний турнира.

