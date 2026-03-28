Стал известен еще один бой для турнира UFC в Баку

Стал известен еще один возможный поединок, который может пройти в рамках турнира UFC в Баку 27 июня.

Как передает İdman.Biz, в предстоящем бакинском ивенте может состояться бой в среднем весе между Исмаилом Наурдиевым и бывшим претендентом на чемпионский пояс итальянцем Марвином Веттори.

Об этом сообщают источники в команде чеченского бойца Наурдиева, который в UFC представляет Марокко. При этом официального анонса боя от UFC пока не было.

Отметим, что 29-летний Наурдиев вернулся в лигу в 2024 году и после камбэка успел провести три поединка. Он победил Бруно Сильву, затем уступил Юн Ён Паку, а в последнем бою нокаутировал Райана Лодера. Что касается 32-летнего Веттори, то итальянец подходит к возможному выступлению в Баку на серии из четырех поражений подряд и наверняка будет рассматривать этот поединок как шанс перезапустить карьеру.

Напомним, ранее сообщалось о поединках Икрам Алискеров — Бруно Феррейра и Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев, а также о возможном бое российского бойца Шарабутдина Магомедова по прозвищу "Шара Буллет" против бразильца Мишеля Перейры. В бакинском турнире также, вероятно, примут участие азербайджанские бойцы, однако пока не сообщается, кто именно из представителей Азербайджана выйдет в октагон 27 июня в Baku Crystal Hall.