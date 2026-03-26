Тофик Мусаев о тренировках с командой Хабиба: "Это как бетонная плита" - ВИДЕО

26 Марта 2026 16:04
Тофик Мусаев о тренировках с командой Хабиба: "Это как бетонная плита"

Азербайджанский боец UFC Тофик Мусаев рассказал о своем опыте тренировок и спаррингов с представителями команды Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен отметил, что борьба с такими бойцами, как Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, требует максимальной концентрации и физической готовности.

"Многие ребята из команды Хабиба говорили, что бороться с Хабибом или Исламом — это как будто на тебя положили бетонную плиту. Это действительно так. Кавказ известен своей борьбой, их уровень совсем другой", - цитирует Мусаева Sport24.

Боец также подчеркнул, что главной отличительной чертой команды является дисциплина и полная самоотдача.

"Хабиб и Ислам — это чемпионы UFC, известные всему миру. В их команде дисциплина на очень высоком уровне. Они готовы пожертвовать всем ради результата. Я их очень уважаю и многому у них научился", — отметил он.



Добавим, что уже 28 марта Тофик Мусаев проведет бой против чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире UFC в Сиэтле (США).

Новости по теме

В UFC рассматривали лишение Топурии титула
09:15
ММА

В UFC рассматривали лишение Топурии титула

Менеджер Гэтжи раскрыл детали переговоров о возможном поединке

Назван главный соперник Макгрегора для возвращения
06:10
ММА

Назван главный соперник Макгрегора для возвращения

Возвращение ирландца ожидается летом в Лас-Вегасе
Макгрегор вернулся и уже шумит: "Платите мне!"
25 Марта 19:15
ММА

Макгрегор вернулся и уже шумит: "Платите мне!"

Ирландец выступит на турнире в Лас-Вегасе
Соперник Тофика Мусаева сделал откровенное признание: "Плакал в душе, чтобы никто не видел"
25 Марта 16:11
ММА

Соперник Тофика Мусаева сделал откровенное признание: "Плакал в душе, чтобы никто не видел"

Боец из Чили рассказал о депрессии, долгом ожидании нового шанса в UFC и о том, как может победить

Макгрегор готовится к сенсационному возвращению в октагон
25 Марта 13:42
ММА

Макгрегор готовится к сенсационному возвращению в октагон

Соперником ирландца может стать Макс Холлоуэй на турнире Международной недели боев
Про легендарного бойца UFC будет снят биографический фильм
25 Марта 00:00
ММА

Про легендарного бойца UFC будет снят биографический фильм

На данный момент проект находится в разработке, дата выхода и исполнитель главной роли пока неизвестны

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году