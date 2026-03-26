Тофик Мусаев о тренировках с командой Хабиба: "Это как бетонная плита" - ВИДЕО

Азербайджанский боец UFC Тофик Мусаев рассказал о своем опыте тренировок и спаррингов с представителями команды Хабиба Нурмагомедова.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен отметил, что борьба с такими бойцами, как Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев, требует максимальной концентрации и физической готовности.

"Многие ребята из команды Хабиба говорили, что бороться с Хабибом или Исламом — это как будто на тебя положили бетонную плиту. Это действительно так. Кавказ известен своей борьбой, их уровень совсем другой", - цитирует Мусаева Sport24.

Боец также подчеркнул, что главной отличительной чертой команды является дисциплина и полная самоотдача.

"Хабиб и Ислам — это чемпионы UFC, известные всему миру. В их команде дисциплина на очень высоком уровне. Они готовы пожертвовать всем ради результата. Я их очень уважаю и многому у них научился", — отметил он.





Добавим, что уже 28 марта Тофик Мусаев проведет бой против чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире UFC в Сиэтле (США).