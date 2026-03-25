Соперник Тофика Мусаева сделал откровенное признание: "Плакал в душе, чтобы никто не видел"

25 Марта 2026 16:11
Чилийский легковес Игнасио Бахамондес сделал несколько громких и при этом откровенных заявлений перед поединком с азербайджанским бойцом Тофиком Мусаевым.

Как передает İdman.Biz, бой между Тофиком Мусаевым и Игнасио Бахамондесом запланирован на 28 марта в Сиэтле в рамках UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer.

Самое резонансное признание чилийского бойца касается его психологического состояния в последние месяцы, когда UFC долго не давала ему новый бой. В беседе со стримером Shelao Бахамондес признался, что дошел до слез прямо в душе после тренировки.

"Это было странное состояние, потому что я уже переходил от злости из-за того, что UFC не давала мне бой, к тревоге, а потом уже был в депрессии. Мне нужен был бой, мне нужно было подняться в октагон, мне нужно было с кем-то подраться легально. Однажды я тренировался, потому что продолжал жить в режиме лагеря, нагружал свое тело, уже был вымотан в зале, зашел в душ и, как это бывает, плакал там, чтобы слез не было видно", - сказал Бахамондес.

Он также рассказал о моменте, когда получил шанс вернуться в октагон. Напомним, свой последний бой чилиец провел 21 июня 2025 года на турнире UFC в Баку, где проиграл единогласным решением судей другому азербайджанскому бойцу Рафаэлю Физиеву.

"Тогда я сказал: "Боженька, пожалуйста, дай мне шанс, любой, я буду готов, мне просто нужна возможность". На следующий день мне позвонили и предложили бой на коротком уведомлении, и я сказал: "Бог, мне хотелось бы еще пару недель, а не только четыре, но время Бога идеально", - отметил чилиец.

При этом в интервью изданию The Clinic Бахамондес высказался уже непосредственно о поединке с Мусаевым.

"Поражение всегда дается тяжело, но мы подошли к нему ответственно, чтобы извлечь нужные уроки и больше не повторять тех же ошибок. Этот спорт настолько быстрый и динамичный, что за считаные секунды ты должен менять план и одновременно контролировать множество факторов. На таком высоком уровне любая деталь может решить исход", - подчеркнул Бахамондес.

Говоря о сценарии боя, Бахамондес высказался следующим образом:

"Мы готовы к различным вариантам, и это ключевой момент. В бою с Физиевым наш план изменился, потому что он вышел совсем не таким, как в прежних поединках, но на этот раз мы готовы адаптироваться ко всему, что произойдет по ходу боя. Для того, чтобы победить Мусаева, я должен следовать плану на бой и быть внимательным к своей команде. Я очень тяжело готовился все эти месяцы, именно поэтому и смог принять этот бой на коротком уведомлении", - подчеркнул боец.

Соперник Тофика Мусаева также рассказал о трудностях в подборе оппонента.

"Матчмейкинг очень динамичен, и многие бои, которые кажутся логичными, в итоге не происходят. Я давно просил поединок, но он не складывался, потому что другие бойцы тоже отказывались. В этот раз мне дали возможность, и я ее принял, потому что мне нужно соревноваться", - добавил Бахамондес.

Отметим, что первый и последний бой в UFC Тофик Мусаев также провел 21 июня прошлого года на турнире в Баку, где проиграл кыргызскому бойцу Мыктыбеку Оролбаю.

İdman.Biz
