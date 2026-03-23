23 Марта 2026 19:15
Уайт жестко отреагировал на заявление Джонса о бое в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал заявление Джона Джонса о возможном участии в турнире в Белом доме.

Как передает İdman.Biz, ранее бывший чемпион сообщил, что ему предлагали 15 миллионов долларов за бой на этом ивенте.

Уайт опроверг эту информацию и выступил с резким заявлением: "Джон Джонс никогда не должен был драться на турнире в Белом доме. Сколько раз мне это повторять? Я дважды проводил пресс-конференции, чтобы объяснить это. Матчмейкеры искали доступных бойцов, а затем я формировал кард. Я ни за что не включил бы его в этот турнир, сколько бы это ни стоило. Джон Джонс никогда не должен был там драться".

Таким образом, глава UFC дал понять, что участие Джонса в потенциальном историческом турнире даже не рассматривалось.

