Джо Роган: "Хочу увидеть бой Евлоева и Волкановски во дворе Белого дома"

Известный комментатор UFC и подкастер Джо Роган предложил организовать поединок между россиянином Мовсаром Евлоевым и австралийцем Александром Волкановски на специальном турнире, который пройдет на территории Белого дома.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, специалист высказал эту идею в своем подкасте после победы Евлоева над британцем Лероном Мерфи на турнире UFC Fight Night 270. Бой завершился раздельным решением судей в пользу российского спортсмена.

"Евлоев произвел очень достойное впечатление. Его работа в стойке против Мерфи была действительно впечатляющей. Надеюсь, UFC больше не будет отодвигать его в сторону. В качестве соперника вижу Александра Волкановски, а местом проведения — двор Белого дома, это было бы отлично! Пусть он отдохнет пару месяцев. Сейчас только март, а турнир состоится в июне. Давайте добавим интриги этому карду", – сказал Джо Роган.

Напомним, что сам Мовсар Евлоев ранее заявил об отсутствии у руководства организации причин не давать ему титульный бой с Волкановски после победы над Мерфи. 32-летний боец одержал 20 побед в 20 поединках за карьеру и возглавляет рейтинг полулегкого веса. Турнир UFC White House запланирован на ночь с 14 на 15 июня 2026 года и приурочен к 250-летию независимости США, а также к 80-летнему юбилею президента Дональда Трампа.